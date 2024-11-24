دوي انفجارات في العاصمة كييف

دوت انفجارات، قبل قليل، في الأوكرانية وضواحيها.

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "انفجارات دوت في الأوكرانية وضواحيها بعد هجوم جديد بالمسيرات الانقضاضية".

الى ذلك، قالت مصادر أوكرانية، إن "40 مسيرة روسية هاجمت ومناطق أخرى شرق البلاد ووسطها".

ودخلت الحرب الأوكرانية منعطفا جديدا بعد قرار السماح باستهداف عمق الأراضي بصواريخ غربية، حيث دخلت أسلحة لم تستعمل منذ بداية الحرب للمعركة.