ما هي قوائم الإرهاب في مصر وكيف يتم إدراج الأشخاص عليها؟

ووفق بيان للنيابة العامة المصرية، شمل القرار نحو 716 شخصًا من المدرجين على قوائم الإرهاب.وقالت النيابة المصرية في بيان، يوم الأحد، إنها كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم "الكيانات الإرهابية" و"الإرهابيين"، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه "الإرهابي" من تلك القوائم.ومدة إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب في خمس سنوات، تقوم الجنايات بمراجعة القوائم والموافقة على التمديد أو رفع الأسماء من هذه القوائم بناء على التحريات والتحقيقات التي تحصل عليها من النائب العام.ولم يوضح بيان النيابة المصرية أسماء من شملهم القرار، ولكنه أشار إلى أنه جار مراجعة موقف باقي المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه "الإرهابي".وتسبب إدراج بعض الأسماء على قوائم الإرهاب انتقادات حقوقية، على اعتبار أنه بمثابة "إجراء تعسفي لقمع المعارضة"، خاصة بعد إدراج بعض الحقوقيين والمعارضين على قوائم الإرهاب خلال السنوات الماضية، من بينهم الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والبرلماني السابق زياد العليمي.وكان لاعب الكرة الشهير محمد أبوتريكة، من بين المدرجين على القائمة، ورغم الإعلان عن قبول طعنه وعدم تمديد إدراجه على قوائم الإرهاب، إلا أن اسمه مازال موجودا في القائمة التي اطلعت عليها بي بي سي.ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2015، فإن كل من يتم إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية يتعرض لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات الخاصة، والمنع من السفر وترقب الوصول، وحظر النشاط والتجميد بالنسبة للكيانات الاعتبارية وحظر التمويل داخليا وخارجيا.كما يخضع الشخص المدرج على قوائم الكيانات الإرهابية لسحب جواز سفره أو إلغائه أو يُمْنَع من تجديده، سواء كان مقيما بالداخل أو الخارج، كما يفقد صفة "حسن السيرة والسلوك" اللازمة لتولي المناصب العامة والنيابية.كيف يتم إدراج الشخص على قوائم الإرهاب في مصر؟بحسب المادة رقم 1 من قانون رقم 8 لسنة 2015، يتم إدراج الشخص الطبيعي على قوائم الإرهاب في حال "ارتكب أو شرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، سواء بشكل منفرد أو في إطار مشروع إجرامي مشترك".ويشمل هؤلاء الأشخاص من يتولون مناصب قيادية أو إدارية في الكيانات الإرهابية أو يساهمون في أنشطتها أو يقومون بتمويلها.ويوضح المحامي أحمد إبراهيم، أن إعداد هذه القوائم يتم بعد تحقيقات ووجود أدلة ولا يتم "بشكل عفوي أو بدون أسانيد قانونية".وقال إبراهيم لبي بي سي، إن النائب العام في هو من يشرف على التحقيقات ويقوم بإعداد قوائم الكيانات الإرهابية والأشخاص أيضا ويرفق بها نتائج التحقيقات والأدلة التي جمعتها فرق البحث وتأكدت منها فرق التحقيق، ويقدم النائب العام طلب إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب في دائرة خاصة بمحكمة الجنايات المصرية.ووفقا للقانون فإن الجنايات هي من تفصل في الطلب إما بالموافقة أو الرفض، في مدة لا تزيد عن سبعة أيام عمل، على أن تكون مدة الإدراج في القوائم خمس سنوات فقط، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية.ما هو الوضع القانوني للمدرجين على قوائم الإرهاب؟فور صدور قرار المحكمة بالموافقة على إدراج أشخاص على قوائم الإرهاب، فإنهم يخضعون لعدة قيود قانونية، بحسب المحامي أحمد إبراهيم.وتتمثل هذه القيود في إصدار مذكرة للقبض عليهم ومنعهم الفوري من السفر خارج مصر، إذا كانوا بالداخل، أما إذا كانوا خارج يتم وضعهم على قوائم ترقب الوصول للقبض عليهم فور دخولهم بأي طريقة.إذا كانوا خارج أيضا يتم سحب جوازات سفرهم إذا توجهوا لأي سفارة أو قنصلية خارج مصر، ولا يسمح بتجديد جوازات سفرهم مرة أخرى.ويفقد الشخص المدرج على قوائم الإرهاب، ما يُعرف في القانون بأنه "حسن السير والسلوك والسمعة"، وهو شرط موجود لتولى الوظائف العامة في الحكومة المصرية أو الترشح للمجالي النيابية، سواء البرلمانية أو على مستوى المحليات، طوال الخمس سنوات.ويضيف المحامي أحمد إبراهيم، أن "السلطات المصرية تبدأ إجراءات تجميد الأموال والأصول المملوكة لهذا الشخص بأثر فوري، ويستمر التجميد مدة خمس سنوات".خلال الخمس سنوات المدرج فيها اسم الشخص على قوائم الإرهاب تكون هناك إجراءات محاكمته "على الجرائم التي ارتكبها وفقا للقانون والتي تسببت في إدراج اسمه"، وقد يصدر خلالها حكم نهائي ضده.ويؤكد إبراهيم أنه في حال انقضت مدة السنوات الخمس ولم يصدر ضده أية أحكام نهائية، "يتوجب على النائب العام التقدم بطلب جديد إلى الجنايات لتمديد إدراج اسم الشخص على قائمة الإرهاب"، وللمحكمة الحق في القبول أو الرفض.ويضيف إبراهيم، أنه في حال التجديد يبقى الوضع على ما كان سابقا، أما لو رفضت المحكمة التمديد ورفعت اسم الشخص من قوائم الإرهاب، "تعود له حياته السابقة فيمكنه تولى المناصب الحكومية والترشح للبرلمان والمجالس المحلية"، ويستعيد أمواله المجمدة بالكامل، ويمكنه السفر في أي وقت.