غارات تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء

وقالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين، "غارات تستهدف العاصمة اليمنية ".

وأفادت صحيفة " " بأن الغارات طالت مواقع تابعة للحوثيين في أنحاء متفرقة من المدينة مساء الخميس، وتسببت في انفجارات قوية.





وأعلن الإعلام الحربي التابع للحوثيين، أن 59 غارة وهجوما صاروخيا طالت عدة مناطق في بما فيها العاصمة صنعاء خلال الساعات الـ24 الماضية.