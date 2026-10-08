فرنسا.. أكثر من 70 ألف شخص يشاركون في الاحتجاجات الطلابية

ووفقا للصحيفة شهد ، مواجهات بين قوات الأمن الفرنسية والمحتجين في . وأظهرت لقطات بث مباشر انفجار جسم يُعتقد أنه قنبلة صوتية بين المحتجين القريبين من ، أعقبه إلقاء عدد من القنابل الدخانية باتجاه عناصر الأمن.وذكرت "لو فيغارو" أن قوات الأمن الفرنسية اعتقلت 504 أشخاص في أنحاء ، فيما أصيب 48 من أفرادها خلال الاحتجاجات.وانطلقت احتجاجات طلاب المدارس الثانوية أواخر سبتمبر الماضي في منطقة المحيطة بالعاصمة، قبل أن تمتد بسرعة إلى مختلف أنحاء فرنسا، ويطالب المشاركون فيها بتحسين ظروف التعلم، بما في ذلك معالجة نقص المعلمين، واكتظاظ الفصول الدراسية، وتهالك المباني المدرسية، وغير ذلك من مشكلات النظام التعليمي.وتحولت الاحتجاجات في بعض المناطق إلى أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة، ونفذت أجهزة إنفاذ القانون خلال هذه الفترة أكثر من 6 آلاف عملية توقيف، 90% منها طالت قاصرين.