الحوثيون: 59 غارة وهجوما صاروخيا طالت عدة مناطق في اليمن

وجاء في بيان المتحدث العسكري باسم الحوثيين ، أن تلك الهجمات استهدف العاصمة ومحافظات الجوف وتعز ومأرب وحجة وصعدة والحديدة ولحج وريمة وإب والبيضاء.وأشار العميد سريع إلى أن "الغارات تمت بواسطة طائرات "إف-15" و"تايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران وخلفت شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال".وأعلن الحوثيون اليوم الخميس أن قواتهم المسلحة استهدفت في بصاروخ باليستي.