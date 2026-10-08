موسكو تتفق مع واشنطن حول عدم وجود بوادر لتسوية في أوكرانيا

وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقا على تصريح روبيو بأنه لا توجد حتى الآن أي آفاق للتسوية الدبلوماسية في أوكرانيا: "نعم، نحن نتفق معه".وكان روبيو قد أدلى بتصريحه في مقابلة مع صحيفة "كاثيميريني" ، وصف فيها الأزمة بأنها بلغت "طريقا مسدودا استراتيجيا". وأوضح أن لا تزال تتمسك بهدف تحرير كامل ، وهو شرط تعده أوكرانيا غير مقبول على الإطلاق.ورأى روبيو أن هذا النوع من الجمود لا ينكسر إلا بأحد طريقين: تسوية تفاوضية، أو تصعيد من أحد الطرفين أو كليهما يمتد إلى حدود النزاع الأصلي. وأكد أن مستعدة لمواصلة البحث عن أي فرصة للتسوية عبر التفاوض.وفي حديث منفصل لقناة " " الروسية، قال بيسكوف إن روبيو محق، وإن لا ترى أي مقدمات للتسوية حتى الآن. وأضاف أن مهارة الدبلوماسيين تكمن في إيجاد منفذ يتيح الانتقال إلى مسار سلمي.وكانت قد كثفت في سبتمبر جهود الوساطة الرامية إلى تسوية الأزمة الأوكرانية. وزار للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس موسكو وكييف، وأجريا فيهما مفاوضات بشأن السبل الممكنة لإنهاء النزاع.