"مجموعة السبع" تسعى لاتخاذ موقف بشأن أمر اعتقال نتنياهو

وأضاف تاياني بعد استضافة أول جلسة عمل لاجتماع يستمر يومين لوزراء خارجية دول مجموعة السبع "نحن بحاجة إلى أن نتحد بشأن هذا الأمر".ورفضت الولايات المتحدة، وهي إحدى دول المجموعة، قرار الذي وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه "شائن".وقال تاياني، وهو عضو في حكومة ائتلافية منقسمة على ما يبدو بشأن قرار الجنائية الدولية، إنه يريد من مجموعة السبع أن تتحد.وأضاف: "لقد تحدثنا عن ذلك، دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا أن نشارك في البيان الختامي المخصص لهذا الأمر، ونحن نعمل على التوصل لاتفاق".وأصدرت الجنائية الدولية، يوم الخميس الماضي، أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صراع غزة.