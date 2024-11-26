صفارات الإنذار تدوي في "الجليل الأوسط ونهاريا"

دوت صفارات الإنذار، مساء الثلاثاء، في ونهاريا.

وقال "الجيش الإسرائيلي" في بيان له اليوم الثلاثاء، إن "صفارات الإنذار تدوي في ونهاريا".

بدورها قالت "الجبهة الداخلية الإسرائيلية"، إن "صفارات الإنذار تدوي في بلدة شتولا في عقب رصد إطلاق صواريخ".

وأضافت أن "صفارات الإنذار تدوي في نهاريا وبلدات عدة في عقب إطلاق صواريخ".