تفاصيل جديدة حول تشييع الشهيد السيد نصر الله

نيوز – دولي

قالت رنا الساحلي نائبة العلاقات الإعلامية في "حزب الله" الراحل محمد عفيف، إن تشييع الأمين العام للحزب حسن نصر الله، "سيحتاج بعض الوقت".

وأوضحت أن "التمهل في تشييع الأمين العام الراحل، يأتي لرغبة الحزب في "انتظار اللبنانيين إلى مناطقهم ومنازلهم"، التي هجروا منها خلال الحرب الإسرائيلية.

وأكدت رنا الساحلي أن "الجميع يريد المشاركة في مراسم تشييع الأمين العام الراحل"، الذي اغتالته إسرائيل بضربة مروعة على الضاحية الجنوبية، أدت لمقتل العشرات من قيادات وكوادر الحزب.

وكان رئيس في "حزب الله" قماطي، قد كشف في وقت سابق، اليوم الأربعاء، تفاصيل حول تشييع جثمان الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله، والأسباب التي أدت لتأجيله سابقًا.

وبدأ "حزب الله" التحضيرات لإقامة مراسم تشييع أمينه العام الراحل، الذي اغتالته إسرائيل بضربة مروعة على الضاحية الجنوبية راح ضحيتها عشرات القادة والكوادر من التنظيم، وذلك عقب إعلان الاتفاق لوقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي.

وقال قماطي، في تصريح له: "اليوم يتم البحث الجدي بشأن موضوع التشييع بعد تأجيله سابقًا، الذي كنت أول من أعلن عنه، ونحضّر اليوم لتشييع لائق به، بروحه وبشهادته، هو ورفيق دربه السيد هاشم صفي الدين".

وأضاف قماطي: "نعم اليوم نحضر لهذا التشييع الذي سيكون استفتاء واضحًا وقويًّا وشعبيًّا ورسميًّا وسياسيًّا لتبني المقاومة ونهج السيد حسن نصر الله".

يأتي ذلك في الوقت الذي شكك فيه حزب الله بالتزام إسرائيل بالاتفاق، إذ قال قماطي: "نشكك بالتزام نتنياهو الذي عوّدنا على الخداع، ولن نسمح له بتمرير فخ بالاتفاق".