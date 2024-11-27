بعد وقف اطلاق النار.. "الميدل إيست" تعلن عودة جدول رحلاتها

نيوز – دولي

أعلنت شركة " - الخطوط اللبنانية"، اليوم الأربعاء، عن جدول رحلاتها.

وقالت في بيان تابعته نيوز، ان "سيتم إعادة جدول الرحلات كالمعتاد، ابتداء من 12 كانون 2024".

وأضافت ان "الشركة ستسير 32 رحلة إضافية بين 28 تشرين الثاني 2024 و3 كانون 2024"، مشيرة الى ان "سعة الطائرات ستزيد إلى أكثر من 30 وجهة".