وزير "إسرائيلي" يعلنها: لا وقف لإطلاق نار مع العراق واليمن

ونقلت إذاعة الإسرائيلي عن الوزير زئيف ألكين: "إن التحرك من واليمن كان لمساعدة حماس ولا وقف لإطلاق نار معهما".ودخل حيز التنفيذ فجر أمس الأربعاء لوقف إطلاق بين حزب الله اللبناني والجيش "الإسرائيلي" بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد حزب الله لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى.