"لن تعودوا الى منازلكم".. بيان هام للجيش الإسرائيلي

نيوز – دولي

أصدر الإسرائيلي بيانا عاجلا اليوم الجمعة، إلى سكان عدد كبير من قرى جنوب لبنان، حظر فيه عودتهم إلى منازلهم، محذرا من استهدافهم.



وقال الناطق باسم الإسرائيلي للإعلام أفيخاي أدرعي، "بيان عاجل إلى سكان لبنان: ‏حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري".

‏وأضاف: "جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر، ‏كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر".

وتابع بيان الإسرائيلي: "كذلك، يرجى عدم العودة إلى التالية: الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، ابل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، أم توته، صليب، ارنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت، القصير، عين ابل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين وإسرائيل حيز التنفيذ فجر الأربعاء 27 تشرين الثاني، بعد أكثر من عام على اندلاع الاشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، والتي تحولت منذ 23 ايلول إلى حرب إسرائيلية مدمرة على .

وفور دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ، توافد سكان جنوب إلى قراهم، وكانت حركة السيارات كثيفة رغم تحذير الإسرائيلي لهم بعدم العودة.

وفي هذا السياق، ذكرت وسائل اعلامية بسقوط قتلى وجرحى، جراء إطلاق الإسرائيلي النار بشكل مباشر الأربعاء على عدد من المواطنين اللبنانيين اقتربوا من الحدود ونقاط لا تزال تتواجد فيها قوات إسرائيلية.

وكان اللبناني أعلن أنه "في موازاة تعزيز انتشار في قطاع جنوب الليطاني بعد البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، باشرت الوحدات العسكرية تنفيذ مهماتها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، بما في ذلك الحواجز الظرفية، وعمليات فتح الطرقات وتفجير الذخائر غير المنفجرة".

وأكد اللبناني أن "هذه المهمات تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها بهدف مواكبة حركة النازحين، ومساعدتهم على العودة إلى قراهم وبلداتهم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم".