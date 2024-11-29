سيارات "تسلا" تسجل أعلى معدل للحوادث المميتة في الولايات المتحدة

وقامت الدراسة بمراجعة إحصاءات حوادث في الولايات خلال الفترة من 2017 إلى 2022، مع التركيز على الحوادث التي أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل.وحلل الباحثون البيانات المتاحة على "نظام تحليل تقارير الحوادث المميتة" الأمريكي، ووضعوا تصنيفا كمّيّا لكل والعلامات التجارية.وكشف التحليل أن "تسلا" سجلت أعلى معدل للحوادث المميتة بين كل علامات في الولايات المتحدة، وتلتها سيارات وبويك ودودج وهونداي.وأشار معدو الدراسة إلى أن سيارات تسلا بما تحتوي عليه من تكنولوجيا متقدمة في أنظمة القيادة تعدّ سيارات آمنة، لكن أصحابها ليسوا ركابا آمنين.وقال براوير، المحلل في منصة آي سي كارز: "أغلب حصلت على تقييمات ممتازة، بالنسبة لمعدل الأمان، وأدت بشكل جيد اختبارات التصادم التي أجرتها الإدارة الوطنية للسلامة المرورية ومعهد التأمين للسلامة المرورية، لذلك، فالمشكلة لا تتعلق بتصميم السيارة".وتابع براوير: "النماذج في هذه القائمة تعكس مزيجا من سلوك السائق وظروف القيادة، وأدت إلى زيادة احتمالات الحوادث ووقوع حالات وفاة".يذكر أن سمعة شركة "تسلا" في مجال أنظمة القيادة والسلامة بمساعدة البرمجيات، تضررت نتيجة مئات الحوادث التي تم فيها تشغيل خاصية مساعدة السائق إلكترونيّا، المعروفة باسم أوتو بايلوت، كما وثقه تحقيق اتحادي أمريكي منفصل نشر في نيسان/ أبريل الماضي.وأشار الباحثون في آي سي كارز، إلى أن معدل الحوادث المميتة لسيارات تسلا بلغ 6.5 حادث لكل مليار ميل (6.1 مليار كيلومتر) تقطعها سيارات العلامة التجارية، وهو ما يعني وفاة شخص واحد في حادث سيارة كل 178 مليون كيلومتر تقطعها سيارات تسلا الكهربائية.وجاءت سيارات في المركز الثاني بمعدل 5.5 حادث مميت لكل مليار ميل، ثم بويك بمعدل 4.4 حادث لكل مليار ميل، ثم دودج بمعدل 4.4 حادث، وهونداي بمعدل 9.3 حادث لكل مليار ميل.