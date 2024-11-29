مع انتشاره بالجنوب والضاحية والبقاع.. ما هو عديد وعتاد الجيش اللبناني؟

نيوز – دولي

بدأ اللبناني بنشر عناصره وضباطه في جنوب نهر الليطاني والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق بين الإسرائيلي وحزب الله.

وينقسم بشكل أساسي إلى ثلاثة أقسام رئيسية، وهي القوات البرية والبحرية والجوية، وتشمل وحدات خاصة وأقسام متعددة.

ويعتبر اللبناني من أضعف جيوش العالم، ويعتمد كثيرا على المساعدات الخارجية والتبرعات، ويحتل المركز رقم 118 في قائمة أقوى جيوش العالم، التي تضم 145 جيشا، وفقا لموقع "غلوبال فاير باور".

ويعتبر عدد عناصر وضباط من الأقل في العالم، ويبلغ عدد من هم في الخدمة نحو 60 ألفا، والاحتياط 35 ألفا، من ضمنهم القوات البرية (45000) والجوية (2500) والبحرية (1700).

ولا توجد الكثير من الأسلحة الثقيلة والمعدات الحربية لدى اللبناني، وهو ضعيف من ناحية التجهيز سواء بالدبابات أو المدافع أو الطائرات أو السفن، ولا توجد لديه مقاتلات حربية أو غواصات على سبيل المثال، وفقا للمصدر ذاته.

ويوجد لدى القوات 69 طائرة مروحية و9 طائرات صغيرة للتدريب، ولدى القوات البرية 204 دبابات ونحو 4500 مركبة مدرعة و488 مدفع وراجمة، ولدى القوات البحرية 44 سفينة صغيرة غالبيتها للدوريات وبعض السفن الأخرى، وفقا لغلوبال فاير باور.

وقتل وأصيب العشرات من جنود وضباط اللبناني بغارات إسرائيلية خلال العام الماضي على مراكز للجيش في مناطق لبنانية متفرقة.

وقبل أيام ذكر مصدر أمني للحرة أن حصيلة القتلى من اللبناني في الضربات الإسرائيلية بلغت 40 قتيلا، إضافة لعشرات الجرحى، منذ بدء المواجهات العسكرية بين الإسرائيلي وحزب الله في الثامن من أكتوبر 2023.

انتشار في

ونشر اللبناني قوات ودبابات في جنوب البلاد ومناطق أخرى، الخميس، مع ثبات وقف إطلاق بين إسرائيل وحزب الله إلى حد كبير لليوم الثالث على التوالي.

ويحصر وقف إطلاق الوجود المسلح في جنوب لبنان بالجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل).

وقال مصدر في اللبناني لفرانس برس إنه "يقوم بدوريات وحواجز" جنوب نهر الليطاني من دون التقدم إلى المناطق التي لا يزال الإسرائيليون متواجدين فيها.

وأعلن الجيش، الخميس، أنه "في موازاة تعزيز انتشار في قطاع جنوب الليطاني بعد البدء بتنفيذ وقف إطلاق النار، باشرت الوحدات العسكرية تنفيذ مهماتها في والبقاع والضاحية الجنوبية".

وأوضح أن المهمات تشمل "الحواجز الظرفية، وعمليات فتح الطرقات، وتفجير الذخائر غير المنفجرة".

وقال "تأتي هذه المهمات في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها بهدف مواكبة حركة النازحين، ومساعدتهم على العودة إلى قراهم وبلداتهم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم".

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، الأربعاء، عاد عشرات آلاف النازحين إلى مدنهم وقراهم، ليجدوا مشاهد الدمار.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، عن مقتل 3961 شخصا وإصابة 16520 بجروح منذ بدء الحرب في 8 تشرين الاول 2023، معظمهم في الأسابيع الأخيرة من الحرب.

ومن الجانب الإسرائيلي، أدت الأعمال الحربية مع حزب الله إلى مقتل 82 عسكريا و47 مدنيا على الأقل، بحسب السلطات.

وينص وقف إطلاق على انسحاب الإسرائيلي تدريجيا في غضون 60 يوما من الجنوب، وانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وعلى أن يخلي المناطق الواقعة جنوب النهر من أسلحته الثقيلة.

وبحسب الاتفاق، تتسلم قوات والقوى الأمنية اللبنانية المواقع التي يسيطر عليها حاليا الإسرائيلي وحزب الله، على أن تنضم الولايات المتحدة وفرنسا إلى الآلية الثلاثية التي تم إنشاؤها بعد حرب عام 2006 بين الطرفين، للإشراف على تطبيق وقف إطلاق . وتضم اللجنة حاليا إسرائيل ولبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

ودعا الجيشان الإسرائيلي واللبناني سكان القرى الواقعة على الخطوط الأمامية إلى تجنب العودة إلى منازلهم على الفور.

وقال المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، "نسيطر على مواقعنا في جنوب لبنان وطائراتنا تواصل التحليق في الأجواء اللبنانية".

وفي بيان موجه لسكان جنوب لبنان، قال المتحدث باسم الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الجمعة، "حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري".

وأضاف "جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر. كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرض نفسه للخطر".