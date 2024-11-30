تضارب بشأن "اجتياح قلب حلب".. والجيش يغلق الطرق ومطار المدينة

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الانسان أن الفصائل المسلحة في سوريا وصلت لقلب حلب وقلعتها في مركز بعد السيطرة على أحياء جديدة داخل حلب بينها الحمدانية وحلب الجديدة وصلاح الدين وسيف .من جانب اخر، تقلت سوريا وعداً بمساعدات عسكرية روسية إضافية لمساعدة الجيش في منع المسلحين المعارضين للرئيس بشار الأسد من الاستيلاء على محافظة حلب بشمال غرب البلاد، حيث من المتوقع وصول العتاد العسكري الروسي الى قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب اللاذقية الساحلية خلال 72 ساعة.وبحسب رويترز، فإن الجيش السوري أغلق الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى حلب بعد أن صدرت تعليمات للقوات باتباع أوامر انسحاب آمن من الأحياء التي اجتاحها المسلحون، فضلا عن اغلاق مطار حلب.