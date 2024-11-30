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تضارب بشأن "اجتياح قلب حلب".. والجيش يغلق الطرق ومطار المدينة
دوليات
2024-11-30 | 00:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,829 مشاهدة
السومرية
نيوز-دوليات
تتضارب المعلومات بشأن وصول الفصائل المسلحة المعارضة السورية "هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى"، الى قلب
مدينة
حلب، فبينما اكدت المجاميع المسلحة مواصلتها التقدم في حلب ينفي الجيش السوري ذلك.
من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الانسان أن الفصائل المسلحة في سوريا وصلت لقلب
مدينة
حلب وقلعتها في مركز
المدينة
بعد السيطرة على أحياء جديدة داخل حلب بينها الحمدانية وحلب الجديدة وصلاح الدين وسيف
الدولة
.
من جانب اخر، تقلت سوريا وعداً بمساعدات عسكرية روسية إضافية لمساعدة الجيش في منع المسلحين المعارضين للرئيس بشار الأسد من الاستيلاء على محافظة حلب بشمال غرب البلاد، حيث من المتوقع وصول العتاد العسكري الروسي الى قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب
مدينة
اللاذقية الساحلية خلال 72 ساعة.
وبحسب
وكالة
رويترز، فإن الجيش السوري أغلق الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى
مدينة
حلب بعد أن صدرت تعليمات للقوات باتباع أوامر انسحاب آمن من الأحياء التي اجتاحها المسلحون، فضلا عن اغلاق مطار حلب.
>>
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