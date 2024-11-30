دمشق تعلن: سنعكس الهجوم ونستعيد جميع المناطق

وقالت الوزارة، "سننتقل قريبا إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق وتحريرها من الإرهاب".وأضافت "عملية التصدي للهجوم قائمة بكل نجاح وإصرار".وكانت فصائل مسلحة في سوريا، أعلنت سيطرتها على في شمال البلاد بعد استيلائها أمس على مناطق واسعة من حلب، كبرى مدن البلاد.