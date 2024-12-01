بن زايد وبن سلمان يؤكدان أهمية الاستقرار الإقليمي

وقالت أنباء الإمارات إن "رئيس الإمارات رحب، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الروضة في العين بالأمير محمد بن سلمان في بلده الإمارات.. وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين".وبحث الجانبان "العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات الثنائي والفرص الواعدة لتنميته في ضوء الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع بين الشقيقين".وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى أهمية دفع العمل الخليجي المشترك، مؤكدين في هذا السياق حرص على دعم كل ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك ويسهم في ترسيخ ركائز والاستقرار في المنطقة، كما شددا على أهمية تعزيز العمل المشترك سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي وذلك في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة.واستعرض الجانبان خلال اللقاء المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتجنيب المنطقة تبعات أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها إضافة إلى العمل على إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع.