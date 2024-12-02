طهران لا تمانع بإجراء مفاوضات مع واشنطن

وفي مقال نشرته صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية، أشار ظريف إلى أن "منفتحة على التفاوض مع جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة".وتطرق ظريف إلى سياسة الخارجية وأهدافها في المنطقة والعالم، موضحا أن بلاده "مستعدة للانخراط في الحوار مع واشنطن، لكن تحت شروط محددة تضمن حماية مصالحها الوطنية".وفي معرض تعليقه على الوضع الراهن في الأوسط، أشار ظريف إلى أن "العالم في مرحلة ما بعد القطبية، حيث يمكن للدول أن تتعاون وتتنافس في وقت واحد في مجالات مختلفة".وأضاف: "نحن مستعدون للتعامل مع التوترات مع الولايات المتحدة، التي شهدت أيضا انتخاب رئيس جديد. نأمل في مفاوضات متكافئة بشأن النووي وربما أكثر من ذلك".كما أكد ظريف، وزير الخارجية الإيراني السابق، أن بلاده لن تقبل أبدا المطالب "غير المعقولة" من أي طرف، قائلا: "إيران ستقف دائما في وجه العدوان الإسرائيلي ولن تتردد في حماية مصالحها الوطنية".وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، أوضح ظريف أن حققت تقدما كبيرا في برنامجها النووي بعد انسحاب الولايات من في 2018.وأضاف: "بعد انسحاب الولايات المتحدة، قفزت مستويات التخصيب من 3.5 بالمئة إلى أكثر من 60 بالمئة".وأكد أن الضغط الغربي على لم يحقق أهدافه، بل أدى إلى تصعيد الوضع، وقال: "لا يمكن للغرب أن ينجح في فرض ضغوط على . هذه السياسات فشلت على مدار العقدين الماضيين".