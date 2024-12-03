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سحب خيار ملوث من الأسواق

دوليات

2024-12-03 | 05:12
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
سحب خيار ملوث من الأسواق
909 مشاهدة

السومرية نيوز – دولي
تسبب تفشي السالمونيلا بالخيار والذي تم بيعه في 26 ولاية أمريكية وبعض مناطق كندا، في مرض 68 شخصا ودخول 18 منهم إلى المستشفى.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان نُشر يوم الجمعة، إن المعلومات الوبائية وتتبع الأثر أظهرت أن الخيار المزروع من قبل شركة Agrotato, S.A. de C.V في سونورا، المكسيك، بما في ذلك الخيار الذي تم سحبه من قبل شركة SunFed Produce LLC قد يكون ملوثا بالسالمونيلا، وقد يتسبب في إصابة الأشخاص بالمرض.
 
وفي إشعار نشرته شركة SunFed Produce على موقع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الخميس الماضي، قالت الشركة إن الخيار الملوث تم بيعه بين 12 تشرين الاول و26 تشرين الثاني في صناديق كرتونية كبيرة تحمل علامة SunFed أو في صناديق بيضاء عادية أو صناديق بلاستيكية سوداء مع ملصقات تحمل اسم المزارع.
 
وأضاف رئيس شركة SunFed Produce ، كريغ سلايت، في إعلان سحب المنتجات: "بمجرد أن علمنا بهذه المشكلة، تصرفنا على الفور لحماية المستهلكين. نحن نعمل عن كثب مع السلطات والمزرعة المعنية لتحديد السبب المحتمل".
 
وتابع: "نطلب من جميع مزارعينا الالتزام الصارم بمتطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المتعلقة بسلامة الغذاء".
 
وقالت شركة SunFed Produce إن الخيار الملوث تم توزيعه في الولايات التالية: ألاسكا، أريزونا، أركنساس، كاليفورنيا، كولورادو، كونيتيكت، فلوريدا، أيداهو، إلينوي، إنديانا، كانساس، ماريلاند، ماساتشوستس، مينيسوتا، ميزوري، نيوجيرسي، نيويورك، كارولاينا الشمالية، أوكلاهوما، بنسلفانيا، تينيسي، تكساس، يوتا، فيرجينيا، واشنطن وويسكونسن.
 
كما تم بيعه في بعض أجزاء كندا، بما في ذلك مقاطعات ألبرتا، وكولومبيا البريطانية، وكالغاري، وأونتاريو، وساسكاتشوان.
 
ونصحت الشركة المستهلكين بالتحقق من ما إذا كانت خياراتهم تتطابق مع تلك التي تم سحبها من السوق، وتجنب استهلاك أو توزيع أي منتج مشبوه.
 
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها سحب الخيار بسبب احتمالية تلوثه بالسالمونيلا، ففي وقت سابق من هذا العام، تم التأكد من أن 551 شخصا على الأقل قد أصيبوا بالسالمونيلا وجرى إدخال 155 منهم إلى المستشفى في جنوب فلوريدا بعد تناولهم للخضروات الملوثة.
 
وتسبب السالمونيلا سنويا نحو 1.35 مليون حالة إصابة في الولايات المتحدة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
 
وبينما يعاني المصابون بالسالمونيلا عادة من الحمى، والإسهال، والغثيان، والتقيؤ، وآلام البطن، يمكن أن تتسبب البكتيريا في إصابات أكثر خطورة وأحيانا مميتة للأطفال الصغار، وكبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.
 
وفي حالات نادرة، يمكن أن تسبب عدوى السالمونيلا التهابات شريانية (تمدد الأوعية الدموية المصابة)، التهاب الشغاف (التهاب القلب) والتهاب المفاصل. وعادة ما تبدأ الأعراض بعد 6 ساعات إلى 6 أيام من الإصابة وقد تستمر من 4 إلى 7 أيام، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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