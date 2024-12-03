جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن سوريا

عقد مجلس الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة بشأن التطورات في .



وقال الدولي إلى غير بيديرسون، إن "هجمات التنظيمات المسلحة تطال المنشآت العامة والمستشفيات". واتهم التنظيمات المسلحة بـ"شن هجمات برية متجاوزة منطقة خفض التصعيد".



وأضاف "لا يمكن إنهاء الأزمة السورية بالسبل العسكرية"، داعيا الى "إطلاق مسار سياسي لإنهاء الازمة السورية".