سوريا بشأن الوضع في مدينة حماة: آمن

اعتبرت سوريا، مساء اليوم الأربعاء، أن الوضع في آمنا.



وقال مصدر عسكري سوري، "ننفي دخول التنظيمات المسلحة إلى من أي اتجاه". وأضاف العسكري أن "الوضع في طبيعي وآمن". وكانت أنباء أشارت، اليوم الأربعاء، الى أن تنظيمات مسلحة تطوق وتقطع حماة-الرقة وحماة-حلب، كاشفة أن التنظيمات تقصف بشكل مكثف مطار وجبل الاستراتيجي.