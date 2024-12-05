أمين عام حزب الله يتحدث عن الانتصار بالمعركة ويشكر العراق

اعتبر العام لحزب الله نعيم قاسم، الخميس، أن هناك ثلاثة عوامل أساسية كان لها علاقة بالانتصار في المعركة، فيما قدم شكره الى .

وقال في له، "مررنا في أصعب مرحلة منذ نشأة الحزب، والعدو أراد من خلال عدوانه سحق المقاومة فواجهته بمعركة أولي البأس".

وأضاف أن "3 عوامل أساسية كان لها علاقة بالانتصار في المعركة أولها صمود المقاومين"، معتبرا أن " استعادة بنية القيادة والسيطرة في الحزب كانت عاملا مهما في الانتصار".

ولفت الى أن " وقف إطلاق هو آلية تنفيذية للقرار 1701 وليس قائما بذاته"، موضحا أن " القرار 1701 ينص على انسحاب ويمنع وجود المسلحين جنوب الليطاني".

وكشف العام لحزب الله أن "إسرائيل ارتكبت أكثر من 60 خرقا لاتفاق وقف إطلاق والحكومة مسؤولة عن متابعة ذلك"، مضيفا "لا علاقة لإسرائيل بعلاقتنا بالداخل وبالجيش اللبناني".

الى ذلك، قال "نشكر المرجعية الدينية العليا والعتبات المقدسة والحكومة العراقية والحشد الشعبي لمساهمتهم المالية بدعم لبنان".