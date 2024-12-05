موقف تركي جديد بشأن ما يجري في سوريا

اعتبر مجلس القومي التركي، الخميس، أن التطورات في أظهرت ضرورة التوصل إلى تسوية.

وقال المجلس، إن "التطورات في أظهرت مرة أخرى ضرورة التوصل إلى تسوية بين النظام والمعارضة".

وأضاف أن "تركيا دعمت باستمرار وحدة الأراضي السورية ومستعدة لتقديم كل ما يلزم بهذا الشأن"، مشددا أن "تركيا لن تتهاون مع منظمات إرهابية تحاول الاستفادة من حالة عدم الاستقرار في سوريا".

وكانت الرئاسة كشفت، الخميس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان ابلغ العام للأمم أنطونيو غوتيريش أن مرحلة جديدة تتم إدارتها بهدوء في .