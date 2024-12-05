إصابة ثلاثة جنود أمريكيين في سوريا

أعلنت الأمريكية، الخميس، عن إصابة ثلاثة جنود أمريكيين في .

وقالت البنتاغون، إن "3 جنود أمريكيين في يخضعون لتقييم بشأن إصابات محتملة برضوض دماغية".

وأضافت أن "الإصابات المحتملة للجنود كانت إثر إطلاق صواريخ وقذائف باتجاه الأميركية في الفرات".

ولفتت البنتاغون "نراقب عن كثب الوضع في شمال شرق سوريا، لكن قواتنا لا تلعب أي دور في العمليات هناك"، مؤكدة أن "قواتنا لم تقدم دعما لقوات الديمقراطية في هجومها السوري شرقي الفرات".