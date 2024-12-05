​دمشق تعلن: الجيش يخوض معركة شرسة

وقال عباس في بيان: "نخوض اليوم معركة شرسة مستمرة مع أعتى التنظيمات الإرهابية التي تستخدم أسلوب العصابات ما يضطر قواتنا المسلحة لاستخدام أساليب مناسبة في خوض المعارك من كر وفر وتقدم وانسحاب إلى بعض النقاط".وأشار عباس إلى تقديم دول الدعم العسكري واللوجيستي للتنظيمات المسلحة.وأضاف: "نحن في وضع ميداني جيد وقواتنا المسلحة عملت على إعادة الانتشار حفاظا على الأرواح".وفيما يتعلق بحماة، قال عباس: "بعد قيام قواتنا المسلحة بإعادة انتشارها خارج حماة حفاظا على أرواح المدنيين وقيام التنظيمات الإرهابية بدخول تعمل تلك التنظيمات على استثمار هذا الحدث إعلاميا عبر تضليلية كاذبة ضد أبناء شعبنا وقواتنا المسلحة هدفها نشر الفوضى".وتابع قائلا: "ما حدث في حماة اليوم هو إجراء تكتيكي مؤقت مازالت قواتنا في محيط حماة وهي على أتم الجاهزية والاستعداد لتنفيذ واجباتها الوطنية والدستورية".