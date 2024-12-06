الأردن تغلق معبراً حدودياً مع سوريا

وقال الفراية في بيان: إنه "بموجب القرار، فإنه سيتم السماح للأردنيين والشاحنات الأردنية بالعودة إلى أراضي المملكة، فيما ستمنع المرور للمغادرين إلى الأراضي السورية".وتابع، أن "الأردن يتابع التطورات الجارية في سوريا، بينما تستمر القوات المسلحة بتأمين الحدود".