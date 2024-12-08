إزالة العلم من فوق السفارة السورية في موسكو

إلى ذلك، أعلنت والمغتربين السورية اليوم الأحد أن بعثاتها الدبلوماسية في الخارج تواصل عملها لخدمة السوريين وتسيير أمورهم.وقالت الوزارة في بيان: "الأخوة السوريون، تكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخ سوريا، لتدشن عهدا وميثاقا وطنياً يجمع السوريين، يوحدهم ولا يفرقهم، من أجل بناء وطن واحد يسوده العدل والمساواة ويتمتع فيه الجميع بكافة الحقوق والواجبات، بعيدا عن الرأي الواحد. وتكون المواطنة هي الأساس".‏وأضاف البيان: "وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية السورية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج ستبقى على عهدها بخدمة كافة الأخوة المواطنين، وتسيير أمورهم، انطلاقا من الأمانة التي تحملها في تمثيل السوري، وبأن الوطن يبقى هو الأسمى".