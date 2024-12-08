الكشف عن مكان تواجد بشار الأسد

وقالت القناة الأولى عن الكرملين، أن "الرئيس السوري وأفراد عائلته في موسكو".وأضافت "تم تقديم للأسد وعائلته لدواع إنسانية".وأعلنت فصائل المعارضة السورية في بيان بثته عبر التلفزيون السوري صباح يوم (8 كانون 2024) "تحرير دمشق وإسقاط نظام الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، فيما توجه إلى جهة غير معروفة.