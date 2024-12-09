Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
دول أوروبية تعلق طلبات لجوء السوريين.. حديث عن "ترحيل"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

​هذه حياة الأسد الجديدة في موسكو

دوليات

2024-12-09 | 10:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
​هذه حياة الأسد الجديدة في موسكو
7,980 مشاهدة

السومرية نيوز – دولي
لقد ترك الرئيس بشار الأسد وزوجته التي تحمل الجنسية البريطانية وأطفالهما الثلاثة الكبار قصورهم السورية وسيبدأون حياة جديدة في روسيا بعد أن منحهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حق اللجوء.

ويقول تقرير لـ"الديلي ميل البريطانية" إن أسماء الأسد، ابنة الطبيب المولودة في لندن والتي تزوجت من سلالة الأسد، اعتادت على حياة الترف، مع تقارير تفيد بأنها أنفقت مئات الآلاف من الدولارات على أثاث المنزل والملابس أثناء حكم زوجها.
 
وتقدر وزارة الخارجية الأميركية أن قيمة ثروة الأسرة تبلغ 2 مليار دولار، حيث تم إخفاء ثروتهم في العديد من الحسابات والشركات الوهمية والملاذات الضريبية الخارجية ومحافظ العقارات.
 
ورجح التقرير أن "يستعينوا بعلاقاتهم العائلية وأصولهم الواسعة في موسكو على أمل الحفاظ على أسلوب حياتهم المريح في المنفى".
 
واشترت عائلة بشار الأسد ما لا يقل عن 20 شقة في موسكو بقيمة تزيد عن 30 مليون جنيه إسترليني في السنوات الأخيرة، ما يوضح مكانة روسيا كملاذ آمن لها.
 
وأكد الكرملين اليوم أن الأسرة حصلت على حق اللجوء بناء على أوامر مباشرة من بوتين. ولم تكشف موسكو عن مزيد من التفاصيل، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم: "ليس لدينا ما نقوله عن مكان وجود الأسد".
 
ويعتقد على نطاق واسع أن السيدة الأسد، التي كانت تكافح شكلاً عدوانيًا من سرطان الدم، وصلت إلى موسكو مع ابنتها وولديها قبل أيام من فرار زوجها أخيرًا من سوريا.
 
وبحسب ما ورد تم الكشف عن أنفاق سرية تحت قصر عائلة الأسد بعد أن استولت الفصائل المسلحة على العاصمة دمشق يوم الأحد، حيث تعمل الشبكة كطريق هروب محتمل للأسد وحلفائه.
 
وفي الوقت نفسه، أشارت التقارير إلى أن الأسد ربما فر عبر قاعدة حميميم الجوية الروسية، حيث أظهرت أجهزة تعقب الرحلات الجوية أن طائرة روسية أقلعت من مكان بالقرب من مدينة اللاذقية الشمالية الشرقية قبل ساعات فقط من الإعلان عن وجوده في موسكو.
 
ولقد أدى الاستيلاء على العاصمة السورية دون معارضة بعد هجوم خاطف شنته جماعات مسلحة يوم الأحد إلى إنهاء الحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا وستة عقود من حكم عائلة الأسد.
 
كما كان الأمر محرجًا للغاية بالنسبة لبوتين، بعد أن ضخت موسكو مساعدات عسكرية ومالية لحكومته وقصفت سوريا لسنوات للمساعدة في دعم نظام الأسد.
 
ونقلت وسائل الإعلام الروسية أمس عن مصدر لم تسمه في الكرملين قوله: "لقد وصل الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو. لقد منحتهم روسيا، استنادًا إلى اعتبارات إنسانية، حق اللجوء".
 
ومن المتوقع الآن أن تنتقل العائلة - بما في ذلك الابنان حافظ وكريم، البالغان من العمر 24 و21 عامًا، والابنة زين البالغة من العمر 22 عامًا - بحياتهم إلى روسيا، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانوا سيعيشون في عقار خاص أو سيضطرون إلى البقاء في منزل آمن حكومي.
 
ومهما كانت الحال، فمن المرجح أن يتوقعوا بعض مستوى الرفاهية بالنظر إلى ظروف معيشتهم السابقة وثروتهم الهائلة.
 
في عام 2012، كشف موقع ويكيليكس عن مراسلات خاصة للسيدة الأسد، والتي أظهرت أنها أنفقت 350 ألف دولار على أثاث القصر و7 آلاف دولار على الأحذية المرصعة بالكريستال.
 
لطالما اعتُبر أقارب الأسد آل مخلوف، برئاسة عمه محمد مخلوف، ثاني أغنى وأهم عائلة في سوريا بعد عائلته ولديهم أصول كبيرة في روسيا.
 
ولإبقاء عشرات الملايين من الدولارات خارج سوريا مع اندلاع الحرب الأهلية في البلاد، اشترت العائلة ما لا يقل عن 18 شقة فاخرة في مجمع مدينة العواصم، الواقع في منطقة ناطحات السحاب المتلألئة في موسكو، وفقًا لصحيفة "فاينانشال تايم".
 
يضم ناطحة السحاب ذات البرجين - والتي كانت حتى الكشف عن برج شارد في لندن في عام 2012 أطول مبنى في أوروبا - بعضًا من أغنى رجال الأعمال في روسيا، والوزارات الحكومية، والفنادق ذات الخمس نجوم والشركات المتعددة الجنسيات قد يصبح المبنى الفخم الآن موطنا لعائلة الأسد عندما تبدأ حياة جديدة في المنفى. وتظهر صور الشقق في المجمع تجهيزات فاخرة ومفروشات راقية، فضلا عن إطلالات بانورامية على موسكو.
 
لعائلة الأسد علاقات شخصية قوية بالعاصمة الروسية، حيث إن الابن الأكبر للرئيس المخلوع مرشح لنيل درجة الدكتوراه في جامعة موسكو الحكومية.
 
وذكرت وسائل إعلام روسية أن حافظ الأسد، الذي يبلغ من العمر 20 عاما، تقدم بأطروحته في جامعة موسكو الحكومية وأصبح مرشحا للعلوم الفيزيائية والرياضية.
 
وورد أن تقدمه بالأطروحة جرى في 29 تشرين الثاني ــ أثناء هجوم الفصائل السورية على ثاني أكبر مدينة في سوريا، حلب. ومن المحتمل أن الأسد كان في زيارة غير معلنة إلى موسكو في ذلك الوقت.
 
وحضرت السيدة الأسد في السابق حفل تخرج ابنها في حزيران 2023، مع صور تظهرها وهي تعانقه أمام المبنى الرئيسي لجامعة موسكو الحكومية وتلتقي بمسؤولي الجامعة.
 
وفي يوم الأحد، تعرضت قصور عائلة الأسد للنهب وزعمت الفصائل أنهم كشفوا عن شبكة من أنفاق الهروب السرية يوم الأحد.
 
ويظهر في مقطع فيديو يزعم أنه يصور "قصر" اللواء ماهر الأسد، درجا أبيض محفورا في الأرض، يمتد حلزونيا تحت الأرض في ما يبدو أنه شبكة ضخمة من الأنفاق والمخابئ الفاخرة.







>> انضم الى السومرية على واتساب  

الاسد

حياة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
العقاب البدني في المدارس - حلقة ١٧٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-09
Play
العقاب البدني في المدارس - حلقة ١٧٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
الشورجة بغداد - الحلقة ١٦٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-09
Play
الشورجة بغداد - الحلقة ١٦٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-09
خط أحمر
Play
خط أحمر
عص!بة الزئبق في قبضة العدالة! - الحلقة ٢٥ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-08
Play
عص!بة الزئبق في قبضة العدالة! - الحلقة ٢٥ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-08
من الأخير
Play
من الأخير
سقوط الأسد.. نكوص في نفوذ المحور - حلقة ٤٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-08
Play
سقوط الأسد.. نكوص في نفوذ المحور - حلقة ٤٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-08
Play
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
08-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-08
Play
08-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-08
عشرين
Play
عشرين
الازمة السورية.. العراق يستعد للعاصفة - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-07
Play
الازمة السورية.. العراق يستعد للعاصفة - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-07
رحال
Play
رحال
رحلة روحية وتاريخية الى النجف الأشرف - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-07
Play
رحلة روحية وتاريخية الى النجف الأشرف - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-07
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-07
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-07
Biotic
Play
Biotic
حصوة الكلى، الانزلاق الغضروفي وعلاج السكري - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-06
Play
حصوة الكلى، الانزلاق الغضروفي وعلاج السكري - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-06
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
العقاب البدني في المدارس - حلقة ١٧٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-09
Play
العقاب البدني في المدارس - حلقة ١٧٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
الشورجة بغداد - الحلقة ١٦٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-09
Play
الشورجة بغداد - الحلقة ١٦٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-09
خط أحمر
Play
خط أحمر
عص!بة الزئبق في قبضة العدالة! - الحلقة ٢٥ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-08
Play
عص!بة الزئبق في قبضة العدالة! - الحلقة ٢٥ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-08
من الأخير
Play
من الأخير
سقوط الأسد.. نكوص في نفوذ المحور - حلقة ٤٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-08
Play
سقوط الأسد.. نكوص في نفوذ المحور - حلقة ٤٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-08
Play
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
08-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-08
Play
08-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-08
عشرين
Play
عشرين
الازمة السورية.. العراق يستعد للعاصفة - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-07
Play
الازمة السورية.. العراق يستعد للعاصفة - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-07
رحال
Play
رحال
رحلة روحية وتاريخية الى النجف الأشرف - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-07
Play
رحلة روحية وتاريخية الى النجف الأشرف - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-07
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-07
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-07
Biotic
Play
Biotic
حصوة الكلى، الانزلاق الغضروفي وعلاج السكري - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-06
Play
حصوة الكلى، الانزلاق الغضروفي وعلاج السكري - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-06
اخترنا لك
دول أوروبية تعلق طلبات لجوء السوريين.. حديث عن "ترحيل"
10:59 | 2024-12-09
القبض على "البلوطي" احد ابرز المطلوبين دوليا
10:52 | 2024-12-09
إدارة العمليات العسكرية تصدر عفوا عاما عن جميع العسكريين
10:47 | 2024-12-09
مجلس الشعب السوري: 8 كانون الاول يوم تاريخي فاصل
10:39 | 2024-12-09
مسؤولون وفنانون بمواقف جديدة بعد سقوط "الأسد"
09:37 | 2024-12-09
بعد منحه اللجوء.. ما هو مصير الأسد القانوني؟
09:30 | 2024-12-09
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.