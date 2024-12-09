​هذه حياة الأسد الجديدة في موسكو

نيوز – دولي

لقد ترك الرئيس بشار وزوجته التي تحمل الجنسية وأطفالهما الثلاثة الكبار قصورهم السورية وسيبدأون حياة جديدة في بعد أن منحهم الرئيس فلاديمير بوتين حق اللجوء.

ويقول تقرير لـ"الديلي ميل البريطانية" إن أسماء الأسد، ابنة الطبيب المولودة في لندن والتي تزوجت من سلالة الأسد، اعتادت على حياة الترف، مع تقارير تفيد بأنها أنفقت مئات الآلاف من الدولارات على أثاث المنزل والملابس أثناء حكم زوجها.

وتقدر الأميركية أن قيمة ثروة الأسرة تبلغ 2 مليار دولار، حيث تم إخفاء ثروتهم في العديد من الحسابات والشركات الوهمية والملاذات الضريبية الخارجية ومحافظ العقارات.

ورجح التقرير أن "يستعينوا بعلاقاتهم العائلية وأصولهم الواسعة في موسكو على أمل الحفاظ على أسلوب حياتهم المريح في المنفى".

واشترت عائلة بشار ما لا يقل عن 20 شقة في موسكو بقيمة تزيد عن 30 مليون جنيه إسترليني في السنوات الأخيرة، ما يوضح مكانة كملاذ آمن لها.

وأكد الكرملين اليوم أن الأسرة حصلت على حق اللجوء بناء على أوامر مباشرة من بوتين. ولم تكشف موسكو عن مزيد من التفاصيل، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم: "ليس لدينا ما نقوله عن مكان وجود الأسد".

ويعتقد على نطاق واسع أن السيدة الأسد، التي كانت تكافح شكلاً عدوانيًا من سرطان الدم، وصلت إلى موسكو مع ابنتها وولديها قبل أيام من فرار زوجها أخيرًا من سوريا.

وبحسب ما ورد تم الكشف عن أنفاق سرية تحت قصر عائلة بعد أن استولت الفصائل المسلحة على العاصمة دمشق يوم الأحد، حيث تعمل الشبكة كطريق هروب محتمل للأسد وحلفائه.

وفي الوقت نفسه، أشارت التقارير إلى أن ربما فر عبر قاعدة حميميم الجوية الروسية، حيث أظهرت أجهزة تعقب الرحلات الجوية أن طائرة روسية أقلعت من مكان بالقرب من مدينة اللاذقية الشمالية الشرقية قبل ساعات فقط من الإعلان عن وجوده في موسكو.

ولقد أدى الاستيلاء على العاصمة السورية دون معارضة بعد هجوم خاطف شنته جماعات مسلحة يوم الأحد إلى إنهاء الحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا وستة عقود من حكم عائلة .

كما كان الأمر محرجًا للغاية بالنسبة لبوتين، بعد أن ضخت موسكو مساعدات عسكرية ومالية لحكومته وقصفت سوريا لسنوات للمساعدة في دعم نظام .

ونقلت وسائل الإعلام الروسية أمس عن مصدر لم تسمه في الكرملين قوله: "لقد وصل وأفراد عائلته إلى موسكو. لقد منحتهم روسيا، استنادًا إلى اعتبارات إنسانية، حق اللجوء".

ومن المتوقع الآن أن تنتقل العائلة - بما في ذلك الابنان وكريم، البالغان من العمر 24 و21 عامًا، والابنة زين البالغة من العمر 22 عامًا - بحياتهم إلى روسيا، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانوا سيعيشون في عقار خاص أو سيضطرون إلى البقاء في منزل آمن حكومي.

ومهما كانت الحال، فمن المرجح أن يتوقعوا بعض مستوى الرفاهية بالنظر إلى ظروف معيشتهم السابقة وثروتهم الهائلة.

في عام 2012، كشف موقع ويكيليكس عن مراسلات خاصة للسيدة الأسد، والتي أظهرت أنها أنفقت 350 ألف دولار على أثاث القصر و7 آلاف دولار على الأحذية المرصعة بالكريستال.

لطالما اعتُبر أقارب آل مخلوف، برئاسة عمه محمد مخلوف، ثاني أغنى وأهم عائلة في سوريا بعد عائلته ولديهم أصول كبيرة في .

ولإبقاء عشرات الملايين من الدولارات خارج سوريا مع اندلاع الحرب الأهلية في البلاد، اشترت العائلة ما لا يقل عن 18 شقة فاخرة في مجمع مدينة العواصم، الواقع في منطقة ناطحات السحاب المتلألئة في موسكو، وفقًا لصحيفة "فاينانشال تايم".

يضم ناطحة السحاب ذات البرجين - والتي كانت حتى الكشف عن برج شارد في لندن في عام 2012 أطول مبنى في أوروبا - بعضًا من أغنى رجال الأعمال في روسيا، والوزارات الحكومية، والفنادق ذات الخمس نجوم والشركات المتعددة الجنسيات قد يصبح المبنى الفخم الآن موطنا لعائلة عندما تبدأ حياة جديدة في المنفى. وتظهر صور الشقق في المجمع تجهيزات فاخرة ومفروشات راقية، فضلا عن إطلالات بانورامية على موسكو.

لعائلة علاقات شخصية قوية بالعاصمة الروسية، حيث إن الابن الأكبر للرئيس المخلوع مرشح لنيل درجة الدكتوراه في جامعة موسكو الحكومية.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن الأسد، الذي يبلغ من العمر 20 عاما، تقدم بأطروحته في جامعة موسكو الحكومية وأصبح مرشحا للعلوم الفيزيائية والرياضية.

وورد أن تقدمه بالأطروحة جرى في 29 تشرين الثاني ــ أثناء هجوم الفصائل السورية على ثاني أكبر مدينة في سوريا، حلب. ومن المحتمل أن كان في زيارة غير معلنة إلى موسكو في ذلك الوقت.

وحضرت السيدة في السابق حفل تخرج ابنها في حزيران 2023، مع صور تظهرها وهي تعانقه أمام المبنى الرئيسي لجامعة موسكو الحكومية وتلتقي بمسؤولي الجامعة.

وفي يوم الأحد، تعرضت قصور عائلة للنهب وزعمت الفصائل أنهم كشفوا عن شبكة من أنفاق الهروب السرية يوم الأحد.

ويظهر في مقطع فيديو يزعم أنه يصور "قصر" اللواء ماهر الأسد، درجا أبيض محفورا في الأرض، يمتد حلزونيا تحت الأرض في ما يبدو أنه شبكة ضخمة من الأنفاق والمخابئ الفاخرة.













