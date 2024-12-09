لماذا تقصف إسرائيل مواقع الجيش السوري رغم سقوط النظام؟

نيوز – دولي

أعلنت إسرائيل، أنها قصفت أكثر من 100 هدف في خلال أقل من 24 ساعة، بحجة منع وصول أسلحة إستراتيجية لجهات معارضة.

ومن أبرز المواقع التي استهدفتها إسرائيل، للحرس الجمهوري التابع للجيش السوري.

وقال مصدر عسكري سوري، إن "الأهداف التي ضربتها إسرائيل متنوعة وشاملة ولا تستثني شيئا، وتهدف فيما يبدو إلى على كل مخزون من الأسلحة وبمختلف أنواعها"، مضيفا أن "الإسرائيليين يقصفون مخازن الأسلحة، حتى الفردية منها".

ولم يحدد قائمة الأهداف التي استهدفتها إسرائيل في "لكثرتها" كما يقول، ولعدم معرفة ما يحتويه بعضها الآخر، إلى أنهم قصفوا مطارات بدمشق ودرعا والسويداء، كما قصفوا مراكز للبحوث العلمية.

وتظهر في بعض الفيديوهات الشحيحة المتوفرة، من مطار المزة بدمشق، ضرب بطاريات دفاع جوي روسية الصنع من طراز (بوك Buk)، وفي فيديو آخر تظهر منظومة (بانيستر - Pantsir) روسية للدفاع الجوي تم استهدافها أيضا، كما يقول .

وذكر أن بعض المواقع المستهدفة سري، خصوصاً الصواريخ، ولم يعرف بوجودها إلا حين تم ضربها.

وعن دوافع استباحة إسرائيل لسوريا بهذا الشكل المكثف، قال العسكري، إن "إسرائيل تزعم بأنها تستهدف الأسلحة لضمان عدم وقوعها في يد جهة يمكن أن تهدد إسرائيل، وتقصد فصائل المعارضة"، كما أنها تستهدف أي أسلحة تقيد حرية النشاط الجوي الإسرائيلي فوق .

وخلص السوري إلى أن إسرائيل تعمل على ثلاثة مستويات في سوريا، أولها عمليات القصف المكثف لمواقع ومخازن ومستودعاته، وثانيها إنشاء منظقة عازلة حول الجولان، واحتلال المزيد من الأراضي السورية، وثالثها، دعم الأكراد لإقامة دويلة لهم.

وتهدف إسرائيل من وراء كل ذلك إلى تحقيق هدف واحد كبير، يضمن لها عدم قيام مرة أخرى ككيان واحد وقوي، وفقا للمصدر.