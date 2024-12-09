اتفاق أمريكي تركي يخص "منبج"

اتفقت الولايات الأمريكية وتركيا على انسحاب قوات كردية من منبج شمال .

ونقلت "رويترز" عن مصدر بالمعارضة السورية أن "الولايات وتركيا توصلتا لاتفاق، اليوم، على انسحاب قوات كردية سورية من منبج".

وأعلنت فصائل المعارضة السورية في بيان بثته عبر التلفزيون السوري صباح يوم (8 كانون 2024)، "تحرير دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، فيما أعلنت فيما بعد منح للأسد وعائلته.