"ظلموا الأسد".. إعلامية تثير جدلا بسبب تصريحها

نيوز – دولي

علقت الإعلامية الكويتية الشهيرة فجر على سقوط بشار الأسد، معتبرة أنه ظلم مما أثار موجة من ردود الفعل.

وفي منشور على حسابها بمنصة "إكس" قال إن "السوريين سيكتشفون لاحقا أنهم ظلموا الأسد".

ونشرت لعدد من السوريين دخلوا منزل في دمشق، غير مصدقين أنه سقط، بينما عمد عدد منهم إلى أخذ بعض المقتنيات من داخل البيت الرئاسي.

وكتب معلقة: "شاهدت بالتلفزيون بيت بشار أقل من أي بيت لأي مليونير يعيش في دمشق"، معتبرة أن "البيت عادي جدا أقل بكثير من بيوت العديد من الحكام".

وأضافت: "حتى الأطباق التي سرقتها من البيت عادية.. يبدو أن السوريين سيكتشفون بعد فترة أنهم ظلموا الأسد".

إلا أن بحرا من الانتقادات وجه ضد . وعلق العشرات على تلك التغريدة مهاجمين الإعلامية الكويتية، معتبرين أن من الغباء التفوه بتلك الكلمات.

بينما رأى آخرون أن كل هدف الكاتبة إثارة الجدل وحصد التفاعل على مواقع التواصل.