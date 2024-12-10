رسمياً.. البشير يعلن تكليفه برئاسة الحكومة السورية

وقال البشير في تصريح له عقب اجتماعه مع السوري بالنظام السابق محمد الجلالي: "تم تكليفنا بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس (اذار)".وأضاف أن "اجتماع اليوم مع محمد الجلالي ركز على نقل الصلاحيات التنفيذية".ويوم أمس، أفادت وسائل إعلامية، أنه سيتم تكليف المهندس محمد البشير رئيس حكومة الإنقاذ السورية، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.وبحسب قناة فقد "تم تكليف البشير بعد اجتماع لتحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول في حالة فوضى".وجرى الاجتماع بين القائد في عمليات المعارضة المسلحة أحمد الشرع والبشير ورئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي الذي كلف بتسيير أمور الحكومة.