إيران تكشف عن سيناريو لمهاجمة العراق.. ماذا يجري؟

وقال محسن رضائي في كلمة له ألقاها خلال مؤتمر صناعات الطيران الإيرانية في جزيرة “كيش” الإيرانية، إن “معسكراً أمريكياً في شمال سوريا تم فيه تدريب 11 ألف من عناصر وعائلاتهم خلال السنوات الأربع الماضية”.وحذر من أن “هؤلاء العناصر قد يهاجمون الموصل أو تكريت في خلال الأشهر المقبلة”.وعرض رضائي على أن تبيع لها ايران الأسلحة منتقدا صمت دول المنطقة على الاعتداءات “الإسرائيلية” على الأراضي السورية.