إدارة بايدن تدرس رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب

كشفت شبكة "إن بي سي"، أن الرئيس الأمريكي تدرس رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب.

ونقلت عن مسؤولين أمريكيين أن "إدارة الرئيس بايدن تدرس رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب"، مضيفين أن "المناقشات في مراحلها الأولى وإدارة بايدن تتطلع إلى رفعها قريبا".

الى ذلك قال البيت الأبيض، "نتواصل مع جميع المجموعات السورية بطرق تشمل وسطاء من أجل دعم العملية الانتقالية".

وأضاف "نرى أن هيئة تحرير الشام تقول الأشياء الصحيحة الآن وسنرى ما إذا كانت أفعالها تتطابق مع أقوالها".

وأعلنت فصائل المعارضة السورية في بيان بثته عبر التلفزيون السوري صباح يوم الأحد (8 كانون 2024)، "تحرير دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، فيما أعلنت فيما بعد منح اللجوء للأسد وعائلته.