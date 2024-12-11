فصائل المعارضة توجّه تنبيهًا للتشكيلات العسكرية والمدنيين في سوريا

وقالت العمليات العسكرية لفصائل المعارضة في بيانها: "تهيب العمليات العسكرية جميع التشكيلات العسكرية والمدنيين في منطقة الساحل السوري، بإيقاف إطلاق الأعيرة النارية وعدم مصادرة أية معدات أو أسلحة أو مركبات عامة لأي شخص كان، كما تحذر الإخوة المواطنين من الاقتراب من المؤسسات العامة والثكنات العسكرية أو دخولها حتى لا تقع تحت طائلة المساءلة والعقوبة".وفي وقت سابق من امس الثلاثاء، أكدت مصادر محلية في محافظة اللاذقية السورية العمل على ضبط وإعادة الحياة إلى طبيعتها.وأكدت صحيفة "الوطن" السورية نقلًا عن مصادرها أنه يتم عقد اجتماعات متتالية بين القائد العسكري في اللاذقية لـ"هيئة تحرير الشام"، مع وجهاء محافظة اللاذقية ورجال الدين، بهدف ضبط وإعادة الحياة إلى طبيعتها بعموم .وبحسب الصحيفة فإنه سيتم الاستمرار بعملية جمع السلاح العشوائي لبسط والأمان في المناطق كافة، إضافة للعمل على إعادة تأهيل المؤسسات الحكومية التي تعرضت للتخريب، والتأكيد على إعادة القطاع الخدمي للعمل من جديد وتقديم جميع الخدمات للمواطنين.وأشارت الصحيفة إلى أن العمل مستمر لتأمين مستلزمات إنتاج الخبز وتوفير الوقود لوسائل النقل، وتنظيم كل الأمور الخدمية؛ لتعود الأوضاع إلى الحالة الطبيعية بكل أرجاء .وفي وقت سابق، دخلت عناصر من الفصائل السورية المسلحة إلى محافظة اللاذقية الواقعة في شمالي غرب سوريا، بعد إعلانها السيطرة على العاصمة دمشق.