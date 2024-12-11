مبعوث أممي يتحدث عن شطب "تحرير الشام" من الإرهاب

وقال المبعوث الأممي لسوريا إن "شطب اسم هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب ليس مجانا، ويعتمد على سلوكها ومدى التزامها بالانخراط في عملية سياسية تشمل الجميع".الى ذلك، قال مسؤولون أمريكيون بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن "تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية مرتبط بضمان مصير الأسلحة الكيميائية".وأضافوا "تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية لن يزول إلا بضمانات بمكافحة الإرهاب".وسبق أن كشفت شبكة "إن بي سي"، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي تدرس رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب.