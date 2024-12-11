وقالت في بيان نُشر على موقعها الرسمي: إن "إعلان وزارة الخزانة الأمريكية في 10 ديسمبر عن قرض آخر للنظام في كييف لدعم عصابة زيلينسكي المفلسة، التي ستحصل على 20 مليار دولار من الأمريكيين بموجب ضمانات من عائدات الأصول السيادية المجمدة والمسروقة في الواقع من قبل مجموعة السبع من روسيا، هو عملية سطو مبتذلة".وأضاف البيان: "سرقة الأصول ستنعكس سلبا على الولايات وأقمارها الصناعية، مما سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في ما يسمى بالنظام على القواعد، والذي يعاني بالفعل من التدهور".وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن "مجموعة السبع تقوم ببساطة بسرقة أموال الآخرين وتمهد الطريق لاستخدام الاحتياطيات السيادية المجمدة في الغرب".ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت الخزانة الأمريكية منح قرض لأوكرانيا بقيمة 20 مليار دولار كجزء من حزمة مجموعة دول السبع المقررة بقيمة 50 مليار دولار مشيرة إلى أن سداده سيتم من عائدات الأصول المجمدة.