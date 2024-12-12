منذ الفجر.. 70 شهيدا في قطاع غزة

​كشفت مصادر طبية في غزة، مساء الخميس، عن استشهاد 70 شخصا في القطاع.

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وقالت المصادر إن "70 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم، 57 منهم وسط قطاع وجنوبه".

وارتفعت حصيلة الاعتداءات "الإسرائيلية" بعد استشهاد 26 فلسطينيا في قصف استهدف منازل في النصيرات، وسط قطاع .



وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.