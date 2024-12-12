تأكيد أمريكي.. اتفاق غزة بات "قريباً"

وصرح سوليفان بعد اجتماعه مع "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو أنه: "قد لا يحدث ذلك، ولكنني أعتقد أنه قد يحدث إذا توفرت الإرادة السياسية من الجانبين".وأضاف المسؤول الأمريكي، أنه يعتزم السفر إلى قطر ومصر، الدولتين اللتين تشاركان واشنطن في المحادثات، من أجل تعزيز الجهود التي "ستبدأ في استعادة الرهائن. كما ستسمح بزيادة هائلة في المساعدات الإنسانية".وقال دبلوماسي في المنطقة هذا الأسبوع إن في طور الصياغة، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقفا قصيرا للأعمال القتالية.وأشار سوليفان، إلى أنه يتعامل مع مايك والتس، الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترامب ليخلفه، "باحترافية وجدية في جميع التي تؤثر على إسرائيل".ورفض سوليفان التلميحات التي تشير إلى أن نتنياهو ينتظر تولي ترامب منصبه في 20 يناير كانون الثاني قبل قبول .وقال في مؤتمر صحفي في "تل أبيب": "لا، لم أفهم هذا المعنى. فهمت من أنه مستعد لإبرام ... هدفي هو أن نصبح في وضع يسمح لنا بإبرام هذا هذا الشهر".وأضاف: "لا أستطيع أن أقدم لكم أي وعود أو توقعات، ولكن ما كان يمكن أن أكون هنا اليوم لو كنت أعتقد أن هذا الأمر سينتظر إلى ما بعد 20 يناير (كانون الثاني)".وأشار سوليفان إلى أن موقف حماس التفاوضي تغير فيما يبدو في أعقاب وقف إطلاق النار الذي أوقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، وهو ما أظهر أن حماس لا تتوقع دعما خارجيا.واعتبر أن "اغتيال إسرائيل لقيادات في حماس، ومن بينهم يحيى السنوار، وتدمير الهياكل العسكرية للحركة لعب دورا مهما أيضا".