بالصورة.. برشلونة على جدران زنزانات صيدنايا

نيوز – دولي

سرعان ما سقط بشار وبدأت تظهر اسرار ما كان يتضمن سجن صيدنايا من معتقلين استمرو لعشرات السنين بالمعتقلات وجثث ووسائل تعذيب وغيرها التي بدأت الفيديوات والصور تتناقل التواصل الاجتماعي.

الا ان بعض شهدت تفاعلات كثيرة بسبب دقة الرسم على جدران زنزانات السجن رغم عدم توفير أي أقلام او وسيلة ممكن تنفيذ هذه اللوحات.

فبعدما زار احد عناصر فصائل المعارضة السورية زنزانته التي رسم على جدرانها بطة وتركها لسنوات كثيرة، تفاعل ناشطون على رسمة شعار فريق برشلونة على جدران الزنزانات والتي رسمت بطريقة جيدة رغم فقدان أي وسيلة تساعد على رسم ذلك.

ونشر احد الصحفيين السوريين الصورة وكتب "لوحة رسمها أحد المعتقلين السوريين في سجون بشار الاسد، غير إذا كان قد بقي على قيد الحياة".

وأضاف "هذه الرسمة غالباً تم تنفيذها دون أقلام، حسب مقابلاتي كانوا يستخدمون نواة الزيتونة الوحيدة التي تمنح لهم".