المستشار الألماني يوجه رسالة إلى السوريين في بلاده

وقال شولتس في المدونة الصوتية "نهاية العالم وقهوة مصفاة" إن "أي شخص مندمج جيدا ويتحدث اللغة ولديه عقد عمل يمكنه أن يشعر بالأمان في ألمانيا".وأضاف: "هذا ينطبق أيضا على السوريين... لن نطلب منهم ترك وظائفهم والرحيل".وعقب الإطاحة بنظام في سوريا، حذرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بالفعل من عواقب سلبية على سوق العمل الألمانية، خاصة في قطاع الصحة، حال تم إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.وتحدث وزير كارل لاوترباخ، عن أكثر من 6 آلاف طبيب مندمجين بالكامل في نظام الرعاية .كما سبق أن حذرت نقابة عمالية ألمانية من "عمليات ترحيل واسعة النطاق للسوريين" من ألمانيا.وقال فرانك فيرنكه رئيس نقابة "فيردي" في مقابلة مع الأنباء الألمانية، إن عمليات الترحيل الواسعة "تتعارض مع مصالح الناس، ومن ناحية أخرى، تتعارض أيضا مع مصالح سوق العمل، على الأقل في بعض المناطق بألمانيا".وأضاف: "الكثير من السوريين اندمجوا وأصبحوا جزءا من سوق العمل هنا وهم مهمون بالنسبة لنا".وقال إن "السوريين يعملون مثلا في قطاع التجزئة أو خدمات التوصيل أو في قطاعات الرعاية، وأصبح العديد منهم أعضاء في نقابة "فيردي".