تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" والموجهة إلى وزير الخارجية الفرنسي بارو والمؤرخة في 8 تشرين الأول، أن "التقييم خلص إلى أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية المتوقعة، التي استند إليها تحديد موعد الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني 2026، لم تتحقق". وأضافت الرسالة أن "إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية يواجه عقبات جوهرية، تؤثر على شموليتها وحرية المشاركة فيها ونزاهة العملية الانتخابية".كان قد أعلن تحديد 28 تشرين الثاني 2026 موعدا للانتخابات التشريعية، التي ستكون الأولى منذ عام 2006، حين فازت حركة "حماس". ويأتي التأجيل المرتقب وسط تدهور الأوضاع في قطاع والضفة الغربية، إلى جانب تحديات أمنية ولوجستية تتعلق بإجراء الاقتراع وضمان مشاركة الفلسطينيين في مختلف الأراضي الفلسطينية.