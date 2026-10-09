ايران تعلن استهداف سفينة غاز جنوب مضيق هرمز

وذكرت البحرية، في بيان، أن الاستهداف وقع أثناء وجود السفينة في للمضيق، من دون الكشف عن اسمها أو جنسيتها أو حجم الأضرار الأخرى التي لحقت بها.ويُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لنقل الطاقة عالمياً، إذ يربط بخليج عُمان وبحر العرب، وتمر عبره كميات كبيرة من صادرات النفط والغاز، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة فيه محط اهتمام أسواق الطاقة والتجارة الدولية.