الحريري: وعي السوريين اذهل العالم وأظهر وجه الثورة الحقيقي

نيوز – دولي

اعلن رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، اليوم السبت، ان وعي السوريين اذهل العالم وأظهر وجه الثورة الحقيقي.

وقال الحريري في تدوينة على منصة X تابعتها نيوز، ان "وعي السوريين وقادة ثورتهم، اذهل العالم، واعطى نموذجا لنبذ العنف والانتقام، وأظهر وجه الثورة الحقيقي"، مبينا ان "حقيقة السوريين الذين قدموا للعالم نموذجا بالتسامح والوعي، سيكون مفخرة في تاريخهم المعاصر، وعبرة للأجيال القادمة".

وأضاف "تبقى العبرة الأكبر هي على ما انجز، واكمال عرس الانتقال الحضاري للسلطة، والذي سيحول الغابرة، إلى والحرية".