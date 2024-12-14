صراع السلطة السوري يبدأ.. مقتل 15 مسلحاً من هيئة تحرير الشام

وقادت "هيئة تحرير الشام"، المصنفة إرهابية في عدد من فصائل مسلحة متحالفة معها عملية عسكرية سيطرت خلالها على حلب وانطلقت حتى دمشق ما دفع إلى الفرار وإعلان نهاية نظامه بعد 13 عاما من الصراع المسلح.ولم تواجه الفصائل المتحالفة مقاومة تذكر في طريقها إلى دمشق، ما أثار تساؤلات حول اختفاء السوري.وفي محافظة اللاذقية بدأت نذر الصدام للمسلحين المنتصرين مع مسلحين مناوؤين، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في ريف اللاذقية، اليوم السبت، بين مسلحين ممن اسماهم المرصد السوري لحقوق الإنسان "فلول النظام السابق".وتركزت الاشتباكات في منطقة المزيرعة بريف جبلة، حيث أشارت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن الهجوم جاء نتيجة كمين مسلح نصبه المسلحون لمقاتلي .وتعد اللاذقية من معاقل النظام السابق الذي ينتمي للطائفة العلوية في سوريا التي تتركز في الساحل غربي البلاد.وأمس عثر على جثة مواطن في بانياس عليها آثار عيارات نارية ملقاة قرب نهر السن، بريف طرطوس دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة ومن قام بارتكابها.كما أقدم مسلحون مجهولون على قتل شاب من قرية التويم بريف حماة الغربي بعدة عيارات نارية، دون معرفة أسباب ودوافع ارتكاب الجريمة.وفي حادثة أخرى، اقتاد مسلحون مجهولون مواطنين اثنين من قرية رأس شمرا بريف اللاذقية إلى جهة مجهولة وقاموا بإعدامهما ميدانيا وألقوا جثتيهما في منطقة الرائد العربي.وتثير الواقعة مخاوف من تجدد الصراع في سوريا التي انهكتها الحرب المتواصلة منذ عام 2011، كما تنذر بإمكانية تفجر خلافات على خلفيات مذهبية.