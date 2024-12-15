ابلغته رسالة "شديدة اللهجة".. الجزائر تستدعي السفير الفرنسي

ونشرت صحيفة "المجاهد" الجزائرية، بموقعها الإلكتروني، ليل السبت، خبر استدعاء الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه، الأسبوع الماضي، فيما "تم توجيه تحذير شديد له، بعد الكشف عن معلومات تتعلق بتورط أجهزة في مخططات تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر".ونقلت الجريدة عن مصادر دبلوماسية، موضحة: "جاء الاستدعاء لإبلاغ برفض السلطات الجزائرية لما اعتبرته محاولات متكررة لاستهداف سيادتها. وأكدت الجزائر أن هذه الأفعال الاستفزازية لن تمر دون رد مناسب".يذكر أن مصالح الجزائري قد تمكنت في وقت سابق، من إحباط مؤامرة خططت لها المخابرات بهدف زعزعة استقرار الجزائر.وجاء الكشف عن العملية في وثائقي بثه التلفزيون الجزائري، بعنوان "فشل المؤامرة.. صقور الجزائر تنتصر"، ونقلت تفاصيله وكالة الأنباء الجزائرية، والذي تم فيه استعراض قصة شاب جزائري نشأ في أوروبا، لكنه كان واعيا بالمخططات التي تحاك ضد وطنه.