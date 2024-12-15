السعودية توجه دعوة للمجتمع الدولي تخص الجولان

وأعربت في بيان، عن "إدانة واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، ومواصلتها لتخريب فرص استعادة لأمنها واستقرارها".وجددت دعوتها للمجتمع الدولي لإدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية.وأكدت على "ضرورة احترام ووحدة أراضيها"، مشددة على "أن الجولان أرض عربية سورية محتلة".ووافقت "الحكومة الإسرائيلية"، اليوم الأحد على خطة بنيامين نتنياهو لتوسيع الاستيطان في مرتفعات الجولان المحتلة.