مقتل 12 عنصرا من "داعش" في سوريا

قتل 12 عنصرا من تنظيم "داعش"، اليوم الاثنين، في .​

وقال الأمريكي، "تم مقتل 12 من مسلحي "داعش" في اليوم الاثنين".

يشار الى أن فصائل المعارضة السورية أعلنت في (8 كانون 2024) عبر التلفزيون السوري، "تحرير دمشق وإسقاط نظام الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، وأعلنت فيما بعد منح للأسد وعائلته.