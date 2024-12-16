الكشف عن "هجوم" مرتقب على اليمن

كشفت هيئة البث "الإسرائيلية"، الاثنين، عن هجوم مرتقب على .

وقالت الهيئة، إن "إسرائيل تستعد لشن هجوم على وهناك إجماع كامل في المؤسسة الأمنية على ضرورة ذلك".

وأضاف أن "إسرائيل باتت تلاحظ أن الحوثيين أخذوا على عاتقهم مسؤولية مواصلة الهجمات على إسرائيل".



وينفذ الحوثيون في منذ تشرين الثاني 2023، هجمات في على "سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل"، دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني.

ورداً على ذلك شكلت الولايات وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت طائرات ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي بحري في المنطقة.